Цього року організатори WSOP чекають на рекордну явку Головної події. Торішній чемпіон Еспен Йорстад зумів обійти друге за розміром поле за всю історію Main Event із 8 772 входів, але до рекорду 2006 року не вистачило 110 реєстрацій.

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Покерні ЗМІ неодноразово наголошували, що цьогоріч організатори розраховують залучити понад 10 000 учасників до Головної події WSOP. Перший зі стартових днів турніру зібрав 1 080 заявок. Реєстрація залишатиметься відкритою до 8 липня.

Перший день Main Event запам'ятався прикрим бед-бітом для гравця з Ізраїлю. Дебютант Головної події програв весь свій стек всього за 2 роздачі. Йому двічі здали KK проти АА. До того ж суперником в обох роздачах був один і той же гравець – португалець Рубен Корреа.

Для покериста з Ізраїлю це був важкий удар. Після вильоту він годину просидів на підлозі, закривши обличчя руками. Весь цей час поряд була його дівчина, яка, ймовірно, намагалася втішити гравця після жорсткого кулера.

Після першого дня Main Event WSOP серед лідерів відомий покерист і стример Даг Полк. Також у першій сотні йде український гравець Сергій Попович.