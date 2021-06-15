Словенський пілігрим виграв гроші в покер в 45 країнах світу

Кейсі Касл не звик грітись у світлі покерних софітів. Утім, словенець став автором унікального рекорду, який важко буде повторити навіть мастодонтам гри.

Кейсі Касл – єдиний покерист в історії, якому вдалось потрапити в призи у живих турнірах одразу в 45 різних куточках планети. Свідомо таку мету словенець не переслідував. Касл любить подорожувати, але не обирає країну для чергової мандрівки, заради лише гри у покер.

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Найголовніше для Кейсі – теплі кліматичні умови і цікава локація. Покерист обожнює носити шорти і сандалі і хоче, аби такий дрес-код супроводжував його впродовж року якомога довше. Якщо ж у черговій країні, яку відвідує, відбувається покерна серія – це лише приємний бонус. Кейсі Касл / Pokeroff

У послужному списку Кейсі Касла ITM у таких екзотичних локаціях, як Аруба, Нова Каледонія, Камбоджа, Нідерландські Антильські острови. Що зайвий раз доказує, що покер не має кордонів.

Серед досягнень Касла, до слова, не лише безпрецедентний інтернаціональний рекорд. Покерист – найкращий словенський МТТ гравець в історії. В його активі більше 2 мільйонів доларів призових, які виграв в офлайн-турнірах.