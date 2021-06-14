На відміну від Патріка Леонарда, який гучно оголосив про свою ставку на рідних бельгійців у матчі з Росією, Лекс не ризикнув розповісти про власну фінансову вигоду в поєдинку.

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Але, звісно, не приховував, що вболіватиме за Нідерланди. Цікаво, що в коментарях під його постом більшість людей віддавали свої симпатії Україні.

Також відзначимо, що цей "прогул" виправдав себе на усі сто відсотків: "помаранчеві" у драматичному поєдинку дотиснули підопічних Андрія Шевченка 3:2, сам матч експерти називають найвидовищнішим на чемпіонаті Європи, а гол Андрія Ярмоленка — найкрасивішим з усіх, що уже встигли забити на турнірі.