Словенский покерный пилигрим выиграл деньги в 45 странах мира

Кейси Касл не привык греться в свете покерных софитов. Впрочем, словенец стал автором уникального рекорда, который трудно будет повторить даже мастодонтам игры.

Кейси Касл – единственный покерист в истории, которому удалось попасть в призы в турнирах сразу в 45 разных уголках планеты. Сознательно такую цель словенец не преследовал. Касл любит путешествовать, но не выбирает страну для очередного путешествия ради только игры в покер.

Читайте также: Звездный блогер "прогулял" работу ради матча Нидерланды – Украина

Самое главное для Кейси – теплые климатические условия и интересная локация. Покерист обожает носить шорты и сандалии и хочет, чтобы такой дресс-код сопровождал его в течение года как можно дольше. Если же в очередной стране, которую посещает, происходит покерная серия – это лишь приятный бонус. Кейси Касл / Pokeroff

В послужном списке Кейси Касла ITM в таких экзотических локациях, как Аруба, Новая Каледония, Камбоджа, Нидерландские Антильские острова. Что лишний раз доказывает, что покер не имеет границ.

Среди достижений Касла, к слову, не только беспрецедентный интернациональный рекорд. Покерист – лучший словенский МТТ игрок в истории. В его активе более 2 миллионов долларов призовых, которые выиграл в офлайн-турнирах.