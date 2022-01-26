Нікола Чокеша ще 5 років тому підкорював низькі ліміти. Вочевидь, за цей час справи у словенця ішли непогано, оскільки зараз він може собі дозволити грати івенти за 25 тисяч доларів.

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Кого-кого, а цих персонажів в турнірах із захмарними бай-інами бачимо регулярно. Для Айзека Хекстона, Джейсона Куна, Артура Мартіросяна, чи Адріана Матеоса це буденна справа. Ба більше, хлопці не цураються заряджати в такі події одразу по кілька набоїв. Джейсон Кун використав 4 входи і залишився поза призами. Артур Мартіросян, який інвестував в турнір 75 000, дещо реабілітувався.

Російський регуляр посів четверте місце і навіть отримав профіт у майже 90 тисяч доларів. Ще один зірковий хайролер Адріан Матеос замкнув подіум із призовими 218 тисяч доларів. За головний приз бились ноунейм Нікола Чокеша і володар браслету WSOP Тайлер Корнел. Утім, вищий клас американцю не допоміг. Корнел забрав 291 тисячу доларів, зухвалий словенець – 387К.