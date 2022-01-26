Никола Чокеша еще пять лет назад покорял низкие лимиты. Очевидно, за это время дела у словенца шли неплохо, поскольку сейчас он может позволить себе играть ивенты за 25 тысяч долларов.

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Кого-кого, а этих персонажей в турнирах с заоблачными бай-инами видим регулярно. Для Айзека Хекстона, Джейсона Куна, Артура Мартиросяна или Адриана Матеоса это обыденное дело. Более того, ребята не гнушаются заряжать в такие события сразу по несколько патронов. Джейсон Кун использовал 4 входа и остался без призов. Артур Мартиросян, инвестировавший в турнир 75 000, немного реабилитировался.

Российский регуляр занял четвертое место и даже получил профит почти в 90 тысяч долларов. Еще один звездный хайроллер Адриан Матеос замкнул подиум с призовыми 218 тысячами долларов. За главный приз сражались ноунейм Никола Чокеша и обладатель браслета WSOP Тайлер Корнел. Впрочем, высший класс американцу не помог. Корнел забрал 291 тысячу долларов, дерзкий словенец – 387К.