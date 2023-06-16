Сліпий покерист виграв 60 000 доларів: неймовірна історія Стівена Іглесіаса

Людям з обмеженими можливостями важко займатися улюбленою справою, проте найсильніші сміливці продовжують йти до своєї мети. Так, втрата зору не завадила Стівену Іглесіасу заробляти покером десятки тисяч доларів.

Стівен Іглесіас – відомий покерний стрімер із Норвегії, який грає під ніком "BlindGuy789". Цей псевдонім він обрав собі не дарма, адже й справді є "сліпим хлопцем".

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Причина втрати зору – рідкісне генетичне захворювання. Тож норвежець не бачить вже 10 років. Втративши зір, хлопець практично втратив надію займатися улюбленою справою. Допоміг йому Даніель. Після знайомства у 2014 році він став "очима" покериста.

Хлопці у дуеті проводять стріми. Даніель озвучує всі дії за столом та робить ставки за вказівкою Стівена. В онлайні за ними стежать кілька тисяч фоловерів. Іглесіас вкотре здивував аудиторію, встановивши свій особистий рекорд призових. До того ж він зробив це у відомому турнірі Sunday Million.

Подія з демократичним бай-іном 109 доларів зібрала 9 012 входів. "BlindGuy789" зробив майже неможливе – сліпий покерист вийшов у хедз-ап, де його суперником був болгарин Георгій Сандєв. У вирішальній роздачі Іглесіас виставився з АJ проти кишенькових десяток і програв.

Попри поразку, норвежець оформив свій бест-кеш – 66 700 доларів. Також зазначимо, що 3 місце у турнірі посів український покерист із ніком "canchec111", який отримав 47 000 доларів.