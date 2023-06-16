Слепой покерист выиграл 60 000 долларов: невероятная история Стивена Иглесиаса

Людям с ограниченными возможностями трудно заниматься любимым делом, но самые сильные продолжают идти к своей цели. Так, потеря зрения не помешала Стивену Иглесиасу зарабатывать покером десятки тысяч долларов.

Стивен Иглесиас – известный покерный стример из Норвегии, играющий под ником "BlindGuy789". Этот псевдоним он выбрал себе не зря, ведь игрок действительно является "слепым парнем".

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Причина потери зрения – редкое генетическое заболевание. Поэтому норвежец не видит уже 10 лет. Потеряв зрение, парень практически потерял надежду заниматься любимым делом. Но мир не без добрых людей. Стивен познакомился с Даниэлем, который до сих пор является его "глазами" в покере.

Ребята в дуэте проводят стримы. Даниэль озвучивает все действия за столом и делает ставки по указанию Стивена. В онлайне за игрой "BlindGuy789" следят несколько тысяч фолловеров. Стивен Иглесиас в очередной раз удивил многих, показав свой лучший результат. Причём сделал это в известном турнире Sunday Million.

Турнир с демократическим бай-ином 109 долларов собрал 9 012 входов. "BlindGuy789" сделал почти невозможное – слепой покерист вышел в хедз-ап, где сражался против болгарина Георгия Сандева. В решающей раздаче Иглесиас выставился с АJ против карманных десяток и проиграл.

Несмотря на поражение, норвежец оформил свой бест-кэш – 66 700 долларов. Также отметим, что 3 место в этом турнире занял украинский покерист с ником "canchec111", выигравший около 47 000 долларов.