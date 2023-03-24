Сліпий покерист із Норвегії був близьким до перемоги в онлайн-турнірі: як йому це вдалося

Стівен Іглесіас – яскравий доказ того, що в інтелектуальної гри немає меж. Покерист, який майже повністю втратив зір у 2014 році, не лише продовжує грати, але й проводить стрими на кілька тисяч своїх фоловерів.

Втративши зір, Іглесіас практично втратив і надію продовжувати займатись улюбленою справою. Але світ не без добрих людей. Стівен познайомився із Даніелем, який залюбки погодився стати "очима та руками" покериста.

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Хлопці вже багато років працюють у тандемі. Всі рішення приймає Іглесіас, а Даніель відповідає за реалізацію. При цьому вони не обмежуються грою лише в інтернеті. Напарники регулярно відвідують офлайн-серії.

Під час останнього стриму Стівен "BlindGuy" Іглесіас показав відмінний результат. У сайд-івенті престижної серії WSOP Circuit з бай-іном 88 доларів було зафіксовано 873 входи. Норвежець посів 3 місце, за яке отримав 5 680 доларів. Подивитися, як Стівен та Даніель працюють у тандемі, можна на їхньому твіч-каналі.