Слепой покерист из Норвегии был близок к победе в онлайн-турнире: как ему это удалось

Стивен Иглесиас – яркое доказательство того, что в интеллектуальной игре нет предела. Покерист, почти полностью потерявший зрение в 2014 году, не только продолжает играть, но и проводит стримы для нескольких тысяч своих фолловеров.

Потеряв зрение, Иглесиас практически потерял и надежду продолжать заниматься любимым делом. Но мир не без добрых людей. Стивен познакомился с Даниэлем, который согласился стать "глазами и руками" покериста.

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Ребята уже много лет работают в тандеме. Все решение принимает Иглесиас, а Даниэль отвечает за реализацию. При этом они не ограничиваются игрой только в интернете. Напарники регулярно посещают офлайн-серии.

Во время последнего стрима Стивен "BlindGuy" Иглесиас показал отличный результат. В сайд-ивенте престижной серии WSOP Circuit норвежец занял 3 место. В турнире с бай-ином 88 долларов было сделано 873 входа. Ставен получил 5 680 долларов. Посмотреть, как Стивен и Даниэль работают в тандеме, можно на их твич-канале.