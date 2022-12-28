Наприкінці кожного року Даніель Негреану підводить покерну "бухгалтерію" – відкрито заявляє про свої результати. Згідно з підрахунками, цьогоріч канадець зіграв у 107 турнірах на загальну суму бай-інів 3 224 564 долари.

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Найголовніше питання, яке завжди цікавить фанатів, чи вдалося Даніелю Негреану завершити рік у плюсі. Канадець потрапив у призи у 23 турнірах, де заробив 4 875 609 доларів. Хоча насправді від провалу Негреану врятував всього один турнір Super High Roller Bowl.

Цей дорогий івент з бай-іном 300 000 доларів міг погіршити фінансову ситуацію, а насправді витягнув для Негреану весь рік. "Kid Poker" став справжнім героєм, заробивши головний приз 3 312 000 доларів.

Таким чином без урахування обмінів, продажу часток, сплати податків та інших витрат його прибуток за 2022-й рік склав 1 625 545 доларів. Для порівняння Негреану також виклав у твіттері результати за попередні 9 років:

2013 + $1 963 500

2014 + $ 7 100 164

2015 + $952 920

2016 - $1 246 693

2017 - $86 140

2018 + $1 412 053

2019 + $ 831 891

2020 через ковід не грав

2021 + $584 023

Сумарно за 10 років прибуток Даніеля Негреану склав 13 137 263 долари. Гравці відреагували на звіт Негреану досить тепло. Наприклад, Тодд Уіттелес висловив побажання всім покер-про бути такими успішними, а Ітан Яу та Роберт Стразінскі подякували за відкритість у питанні покерного заробітку.

Роберт Лопес та ще кілька гравців припустили, що з такими результатами Негреану заслуговує звання кращого покериста всіх часів більше, ніж Філ Хельмут.