В конце года Даниэль Негреану традиционно подводит покерную "бухгалтерию" – открыто заявляет о своих результатах. Согласно отчёту, в этом году канадец сыграл в 107 турнирах на общую сумму бай-инов 3 224 564 доллара.

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Самый главный вопрос, всегда интересующий фанатов, удалось ли Даниэлю Негреану завершить год в плюсе. Канадец попал в призы в 23 турнирах, в которых заработал 4 875 609 долларов. На самом деле Негреану спас от провала всего один турнир Super High Roller Bowl.

Этот дорогой ивент с бай-ином 300 000 долларов мог ухудшить финансовую ситуацию, а на самом деле вытянул для Негреану весь год. "Kid Poker" стал настоящим героем, заработав главный приз 3 312 000 долларов.

2022 in the books:



Events 107

Cashes 23

Cash % 21.5

Avg Buy in $30,136



Buy ins $3,224,564

Cashes $4,875,609



Profit $1,625,545



Below all totals since 2013:



1/3 — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) December 26, 2022

Таким образом, без учёта обменов, продажи долей, уплаты налогов и других расходов его прибыль за 2022-й год составила 1 625 545 долларов. Для сравнения Негреану также выложил в твиттере результаты за предыдущие 9 лет:

2013 + $1 963 500

2014 + $ 7 100 164

2015 + $952 920

2016 - $1 246 693

2017 - $86 140

2018 + $1 412 053

2019 + $ 831 891

2020 из-за ковида не играл

2021 + $584 023

Суммарно за 10 лет прибыль Даниэля Негреану составила 13 137 263 доллара. Другие игроки достаточно тепло отреагировали на отчёт Негреану. Например, Тодд Уиттелес высказал пожелание всем покер-про быть такими же успешными, а Итан Яу и Роберт Стразински поблагодарили Негреану за открытость в вопросе покерного заработка.

Роберт Лопес и ещё несколько игроков предположили, что с такими результатами Негреану заслуживает звания лучшего покериста всех времён больше, чем Фил Хельмут.