Виступ Даніеля Негреану на Світовій серії покеру видався провальним. Не було гучних фіналок та великих перемог, відповідно, кількість виграних браслетів залишається незмінною. Особливо засмутило Негреану ще й те, що вперше за багато років він не брав участі у перегонах за звання "Гравець року".
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У своєму відеоблозі Даніель опублікував витрати на WSOP. Виявилось, що Світова серія покеру завершилася для нього з негативним результатом – 1 100 000 доларів. Загалом Негреану оформив 12 ITM на WSOP, але більшість з них були з мінімальними виплатами. Вперше з 2011 року йому не вдалося вийти за фінальний стіл у живому турнірі. А найкращий результат Даніель показав в онлайні, де посів 5 місце у події з бай-іном 7 777 доларів і виграв 88 081 долар.
Даніель Негреану / Фото wsop.com
Невдачі переслідували Даніеля Негреану протягом усієї серії. Найзбитковішим став турнір Super High Roller із бай-іном 250 000 доларів. У ньому "Kid Poker" відчайдушно зробив 2 входи, але не потрапив у призи. Після вильоту з турніру навіть дав волю емоціям.
Ми всі знаємо, що це покер, в якому немає жодних гарантій. Я вважаю, що з кожним разом я граю на WSOP все краще і краще, – підсумував свій виступ Негреану.
Як і багато професійних гравців, Даніель Негреану продав долі своїх бай-інів перед стартом Світової серії покеру. Звісно, інвестиція виявилася не прибутковою, але як сам підрахував Негреану, кожен, хто вклав у нього 100 доларів, назад отримає близько 40.
Даніель Негреану / Фото PokerNews
Якби не турнір Super High Roller, то Негреану завершив би серію практично "у нуль". Насправді кількість його ITM на серії свідчить про те, що Даніель перебуває у непоганій ігровій формі. Грошові призи Даніеля Негреану на Світовій серії покеру 2022 року:
- 4 718 доларів – Event №17: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (33 місце)
- 57 738 доларів – Event №19: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (16 місце)
- 20 448 доларів – Event №40: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 або Better Championship (12 місце)
- 8 807 доларів – Event №46: $5,000 6-Handed No-Limit Holdem (106 місце)
- 10 367 доларів – Event №52: $2,500 Nine Game Mix 6-Handed (13 місце)
- 16 449 доларів – Event №60: $10,000 Short Deck No-Limit Holdem (15 місце)
- 9 844 долари – Event №77: $1,500 Mixed No-Limit Holdem; Pot-Limit Omaha (18 місце)
- 26 728 доларів – Event №87: $5,000 8-Handed No-Limit Holdem (13 місце)
- 1 070 доларів – Online Event №7: $500 No Limit Holdem Deepstack (176 місце)
- 88 081 долар – Online Event №8: $7,777 Lucky 7's NL Holdem High Roller (5 місце)
- 1 727 доларів – Online Event №9: $1,000 NL Holdem Online Bracelet Championship (128 місце)
- 7 659 доларів – Online Event №10: $3,200 NL Holdem High Roller (34 місце)