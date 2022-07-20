Виступ Даніеля Негреану на Світовій серії покеру видався провальним. Не було гучних фіналок та великих перемог, відповідно, кількість виграних браслетів залишається незмінною. Особливо засмутило Негреану ще й те, що вперше за багато років він не брав участі у перегонах за звання "Гравець року".

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У своєму відеоблозі Даніель опублікував витрати на WSOP. Виявилось, що Світова серія покеру завершилася для нього з негативним результатом – 1 100 000 доларів. Загалом Негреану оформив 12 ITM на WSOP, але більшість з них були з мінімальними виплатами. Вперше з 2011 року йому не вдалося вийти за фінальний стіл у живому турнірі. А найкращий результат Даніель показав в онлайні, де посів 5 місце у події з бай-іном 7 777 доларів і виграв 88 081 долар.

Даніель Негреану / Фото wsop.com

Невдачі переслідували Даніеля Негреану протягом усієї серії. Найзбитковішим став турнір Super High Roller із бай-іном 250 000 доларів. У ньому "Kid Poker" відчайдушно зробив 2 входи, але не потрапив у призи. Після вильоту з турніру навіть дав волю емоціям.

Ми всі знаємо, що це покер, в якому немає жодних гарантій. Я вважаю, що з кожним разом я граю на WSOP все краще і краще, – підсумував свій виступ Негреану.

Як і багато професійних гравців, Даніель Негреану продав долі своїх бай-інів перед стартом Світової серії покеру. Звісно, інвестиція виявилася не прибутковою, але як сам підрахував Негреану, кожен, хто вклав у нього 100 доларів, назад отримає близько 40.

Даніель Негреану / Фото PokerNews

Якби не турнір Super High Roller, то Негреану завершив би серію практично "у нуль". Насправді кількість його ITM на серії свідчить про те, що Даніель перебуває у непоганій ігровій формі. Грошові призи Даніеля Негреану на Світовій серії покеру 2022 року: