Даніель Зак постійно претендував на звання WSOP Player of the Year, починаючи з 2017 року. Цього разу американець нарешті пройшов усю турнірну дистанцію бездоганно, обійшов конкурентів за набраними очками та забрав престижний титул Гравця року на WSOP.

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При підрахунку очок до турнірної таблиці враховувалися бали в основних браслетних подіях WSOP у Лас-Вегасі, а також онлайн-турніри у Нью-Джерсі та Неваді. Загалом у межах Світової серії покеру було зіграно 117 турнірів.

Цього року Даніель Зак зумів виграти подію №15 Omaha Hi-Lo 8 або Better Championship за 10 000 доларів і турнір №40 7-Card Stud Hi-Lo 8-or Better з таким же бай-іном. Загальна сума призових, включаючи всі ITM на серії, склала 1 456 927 доларів.

Це особлива відзнака для мене. Ще 3 роки тому я поставив собі мету – спробувати виграти цю нагороду, перш ніж піти з покеру. Це вже третя серія, де я намагався реалізувати свій план, – розповів Даніель Зак.

Слова про "піти з покеру" означали, що Зак планує створити сім'ю наступного року, тому активно грати WSOP він більше не зможе. Варто відзначити, що молодий покерист набрав 4 530 очок, випередивши найближчого переслідувача Даніеля Вайнмана на 600 очок, і майже на 1 500 переможця WSOP Main Event 2021 Корая Альдеміра.

Торішній Гравець року Джош Ар'є фінішував на 33 місці, Філ Айві запам'ятався яскравою грою після великої паузи та посів високе 15 місце, Даніель Негреану з однією фіналкою за серію опинився на 82 місці.