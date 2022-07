Даниэль Зак постоянно претендовал на звание WSOP Player of the Year, начиная с 2017 года. В этот раз звезды наконец-то сошлись. Американец идеально прошел всю турнирную дистанцию, обошел конкурентов по набранным очкам и забрал престижный титул Игрока года на WSOP.

Читайте также Миллионы гривен, подарки и благотворительность: итоги главных турниров уикенда на PokerMatch

При подсчете очков для итоговой турнирной таблицы учитывались баллы, набранные в основных браслетных событиях WSOP в Лас-Вегасе, а также онлайн-турниры в Нью-Джерси и Неваде. Всего в рамках Мировой серии покера было сыграно 117 турниров.

В этом году Даниэль Зак сумел выиграть событие №15 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship за 10 000 долларов и турнир №40 7-Card Stud Hi-Lo 8-or Better с таким же бай-ином. Общая сумма призовых, включая все ITM на серии, составила 1 456 927 долларов.

Это особенная награда, еще 3 года назад я поставил перед собой цель попытаться выиграть ее, прежде чем уйти из покера. Это уже третья серия, в которой я пытался реализовать этот план, – рассказал Даниэль Зак.

Говоря об уходе из покера, Даниэль Зак намекнул, что планирует в следующем году создать семью, поэтому играть активно на WSOP больше не сможет. Стоит отметить, что молодой покерист набрал 4 530 очков, опередив ближайшего преследователя Даниэля Вайнмана на 600 очков, и почти на 1 500 очков победителя WSOP Main Event 2021 Корая Альдемира.

Прошлогодний Игрок года Джош Арье финишировал на 33 месте, Фил Айви запомнился красочной игрой после большой паузы и занял высокое 15 место, Даниэль Негреану с единственной финалкой за серию оказался на 82 месте.