Загальний потенційний дохід від гемблінгу для економіки України оцінюють у 30 мільярдів гривень. Тепер справа за Верховною Радою, мова про ухвалення законопроекту 2713-д.

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Підписання документу дозволить створити зрозумілу та прозору систему оподаткування грального бізнесу та допоможе ефективніше боротись з нелегалами. За перший рік функціонування КРАІЛ видала близько 40 ліцензій на організацію та проведення азартних ігор, а також понад 3780 ліцензій на гральне обладнання. Чимало учасників грального ринку, утім, все ще залишаються в тіні.

Прийняття 2713-д, вважають експерти, допоможе залучити і чимало іноземних інвестицій. А це і нові робочі місця, і ефективніше наповнення держбюджету, і посилення бізнес-активності в інших сферах. Насамкінець, впровадження закону допоможе представникам сфери гемблінгу планувати свій розвиток на далеку перспективу.

У законопроєкту 2713-д, вочевидь, не бракує противників, які вважають, що документ передбачає зниження податкового навантаження на представників гральної сфери. Але їх опоненти переконують, що ці заяви є безпідставними. Зокрема, КРАІЛ збереже ліцензійний платіж у розмірі 30 мільйонів гривень на рік для букмекерів і 8,5 мільйонів для онлайн-казино.