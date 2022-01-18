Общий потенциальный доход от гемблинга для экономики Украины оценивается в 30 миллиардов гривен. Теперь дело за Верховной Радой, речь о принятии законопроекта 2713-д.

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Подписание документа позволит создать понятную и прозрачную систему налогообложения игорного бизнеса и поможет более эффективно бороться с нелегалами. За первый год функционирования КРАИЛ выдала около 40 лицензий на организацию и проведение азартных игр, а также более 3780 лицензий на игровое оборудование. Многие участники игорного рынка, впрочем, все еще остаются в тени.

Принятие 2713-д, считают эксперты, поможет привлечь и много иностранных инвестиций. А это и новые рабочие места, и более эффективное наполнение госбюджета, и усиление бизнес-активности в других сферах. В заключение, внедрение закона поможет представителям сферы гемблинга планировать свое развитие на дальнюю перспективу.

У законопроекта 2713-д, очевидно, хватает противников, которые считают, что документ предусматривает снижение налоговой нагрузки на представителей игровой сферы. Но их оппоненты убеждают, что эти заявления безосновательны. В частности, КРАИЛ сохранит лицензионный платеж в размере 30 миллионов гривен в год для букмекеров и 8,5 миллиона для онлайн-казино.