Скандал у King's Casino: покерист несправедливо покинув фінальний стіл WSOP Circuit

Головна подія WSOPC у чеському Розвадові завершилася скандалом. Німецький покерист П'єр Куерт вилетів на 5 місці, хоча мав залишатися в турнірі та претендувати на перемогу.

Ситуація за фінальним столом великого міжнародного турніру швидко підірвала мережу. Турнір, у якому боролися майже 700 гравців, наближався до свого логічного завершення. На стадії 5-макс відбулася роздача, яка здивувала вболівальників, коментаторів і всіх любителів покеру.

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Німець П'єр Куерт запушив 8,5 ББ із рукою JT, отримавши кол від гравця на ім'я Lupo з KJ. У підсумку дилер відкрив дошку A-Q-6-J-6. Обидва учасники роздачі зібрали дві пари – валети та шістки з тузом-кікером. За правилами покеру це означало поділ банку.

Скандальна роздача за фінальним столом WSOPC: дивіться відео

Однак цього не сталося. Ні Куерт, ні дилер, ні турнірний директор не помітили помилки, припустивши, що гравець програв по старшій карті K. Інші учасники фінального столу теж не звернули увагу або просто не подали вигляду. Все-таки пейджамп складав майже 20 000 євро.

Щодо роздачі, в якій гравець вибув на 5 місці, я хотів би наголосити про одне з найважливіших правил покеру – завжди читайте свою руку. Зрештою, ми всі люди та можемо помилятися. Дилери так само, – прокоментував ситуацію покерний директор King's Resort Федеріко Брунато.

Сам Куерт сприйняв свою поразку спокійно, побажавши успіхів решті учасників фіналки. За іронією долі наступним у турнірі вилетів Lupo, а чемпіоном Головної події WSOP Circuit став голландець Еркан Атмака, який виграв 171 800 євро.