Скандал в King's Casino: покерист несправедливо покинул финальный стол WSOP Circuit

Главное событие WSOPC в чешском Розвадове завершилось скандалом. Немецкий покерист Пьер Куэрт вылетел на 5 месте, хотя должен был оставаться в турнире и претендовать на победу.

Ситуация за финальным столом крупного международного турнира быстро взорвала сеть. Турнир, в котором боролись около 700 участников, близился к своему логическому завершению. На стадии 5-макс произошла раздача, удивившая болельщиков, комментаторов и всех покерных любителей.

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Немец Пьер Куэрт запушил 8,5 ББ с рукой JT, получив кол от игрока по имени Lupo с KJ. В результате дилер открыла доску A-Q-6-J-6. Оба участника раздачи собрали две пары: валеты и шестерки с тузом-кикером. По правилам покера это означало делёж банка.

Скандальная раздача за финальным столом WSOPC: смотрите видео

Однако этого не произошло. Ни Куэрт, ни дилер, ни турнирный директор не заметили ошибки, предположив, что игрок проиграл по старшей карте K. Другие участники финального стола тоже не увидели ничего странного или же просто не подали виду. Всё-таки пейджамп составлял около 20 000 евро.

Что касается раздачи, в которой игрок выбыл на 5 месте, я хотел бы сослаться на одно из самых важных правил покера – всегда читайте свою руку. В конце концов, все мы люди, и все мы можем ошибаться, и дилеры не исключение, – прокомментировал ситуацию покерный директор King's Resort Федерико Брунато.

Сам Куэрт воспринял своё поражение спокойно, пожелав удачи остальным участникам финалки. По иронии судьбы следующим в турнире вылетел Lupo, а чемпионом Главного события WSOP Circuit стал голландец Эркан Атмака, который выиграл 171 800 евро.