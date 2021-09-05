Шоу продовжується: Філ Хельмут викликав Тома Двана на матч-реванш

Білий маг готовий нанести удар у відповідь. У своєму Twitter Хельмут повідомив, що спробує перемогти в хедз-апі Двана з другої спроби.

Яскравий шлях на покерному шоу High Stakes Duel принесли Філу Хельмуту 750 тисяч доларів за 7 поспіль виграних хедз-ап поєдинків. Але вражаюча серія обірвалася. Зробив це не менш епатажний Том Дван. Особливо прикрою для Хельмута стала остання роздача, коли "durrrr" переїхав його тузів з рандомною рукою 9-3.

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Минуло два тижні, як Хельмут офіційно заявив про реванш у своєму Twitter:

Щойно я написав старині Тому та офіційно запросив його матч-реванш за 200 000 тисяч доларів у шоу High Stakes Duel (загальний призовий фонд складе 400 000 тисяч доларів). Том – великий гравець, йому вдалося обіграти мене в останньому матчі. Упевнений, в наступній зустрічі буде жорстке протистояння!

Остаточна дата проведення другого хед-апу між Філом і Томом буде оголошена незабаром.