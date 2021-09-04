Дві найбільші жіночі організації в покері WPA і Poker Power залучили для свого опитування 438 респонденток.
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Цікавилися про досвід, як довго грають та чим приваблює покер. Хто не є професіоналом у цій грі, питали про уроки покеру, способи підвищення кваліфікації, що допомогли їм поліпшити навички.
Що приводить жінок в покер?
Згідно з опитуванням, більшості жінок подобається покер. Інший великий сегмент вбачає у цьому розвагу та соціальну активність. Зокрема, серед причин, чому жінки почали грати у покер є:
- Конкуренція – 52%
- Розваги і спілкування – 36%
- Захоплення покером – 7%
- Спосіб заробити – 5%
Що могло б залучити в покер більше жінок?
У цьому опитуванні відповіді були згруповані в чіткий список пропозицій.
- Пропонуйте більше жіночих заходів та ліг – 33%
- Пропонуйте більше семінарів та занять – 25%
- Збільшення числа груп підтримки жіночого покеру – 13,5%
- Націленість маркетингу індустрії покеру на жінок – 10,5%
- Зменшити бай-іни – 4,75%
Представниці збірної України з покеру Ганна Мазно та Іванна Соя / Фото Фейсбук PokerMatch
Усі професії важливі
Високий відсоток опитуваних склали пенсіонери (15%). Решта – представники найрізноманітніших професій. Зокрема, спеціалісти таких сфер:
- Індустрія покеру – 14%
- Програмне забезпечення та технології – 9%
- Медицина і охорона здоров'я – 8%
- Освіта – 6%
- Фінанси – 6%
- Розваги і ЗМІ – 5%
- Страхування – 4%
- Нерухомість – 4%
- Закон – 3%
- Роздрібна торгівля – 2%
- Спорт – 1%
- Інше – 23%
Найбільше опитуваних працювали на посаді менеджерки (12%). Деякі були власницями бізнесу (7%), інженерами (5%), вчителями (5%), агентками з нерухомості (4%), лікарями або медсестрами (4%), директорками (4%) і торговими представницями (4% ). Журналістки, юристки і топ-менеджерки склали по 3% від групи.
Важлива частина гри в покер – банкрол-менеджмент. На питання, чи використовують його в сферу особистих фінансів та інвестицій, більшість відповіли "так". 58% із них зробили такі висновки завдяки набутому досвіду в покері, а 42% – сказали "ні".
Загалом можна простежити тенденцію зацікавленості покером серед жінок і завдяки українському руму PokerMatch, де вони часто є амбасадорками та стрімерками.