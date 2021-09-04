Две крупнейшие женские организации по покеру WPA и Poker Power опросили 438 респонденток.

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Интересовались об опыте, как долго играют и чем привлекает покер. Тех, кто не является профессионалом в этой игре, спрашивали об уроках покера, способах повышения квалификации, которые помогли им улучшить навыки .

Что приводит женщин в покер?

Согласно опросу, большинству женщин нравится покер. Другой большой сегмент видит в нем развлечение и социальную активность. В частности, среди причин, почему женщины начали играть в покер, есть:

Конкуренция – 52%

– Развлечение и общение – 36%

– Интерес к покеру – 7%

– Способ заработать – 5%

Что могло бы привлечь в покер больше женщин?

В этом опросе ответы были сгруппированы в четкий список предложений.

Предлагайте больше женских мероприятий и лиг – 33%

– Предлагайте больше семинаров и занятий – 25%

– Увеличение числа групп поддержки женского покера – 13,5%

– Нацеленность маркетинга индустрии покера на женщин – 10,5%

– Уменьшить бай-ины – 4,75%

Представительницы сборной Украины по покеру Анна Мазно и Иванна Соя / Фото Фейсбук PokerMatch

Все профессии важны

Высокий процент опрошенных составили пенсионеры (15%). Остальные – представители самых разных профессий. В частности, специалисты следующих сфер:

Индустрия покера – 14%

– Программное обеспечение и технологии – 9%

– Медицина и здравоохранение – 8%

– Образование – 6%

– Финансы – 6%

– Развлечения и СМИ – 5%

– Страхование – 4%

– Недвижимость – 4%

– Закон – 3%

Розничная торговля – 2%

– Спорт – 1%

Другое – 23%

Больше всего опрошенных работали на должности менеджера (12%). Некоторые были бизнесменками (7%), инженерами (5%), учительницами (5%), агентами по недвижимости (4%), врачами или медсестрами (4%), директорами (4%) и торговыми представительницами (4%). Журналистки, юристки и топ-менеджеры составили по 3% от группы.

Важная часть игры в покер – банкролл-менеджмент. На вопрос, используют ли его в сфере личных финансов и инвестиций, большинство ответили "да". 58% из них сделали такие выводы благодаря приобретенному опыту в покере, а 42% – сказали "нет".