Шоу продолжается: Фил Хельмут вызвал Тома Двана на матч-реванш

Белый маг готов нанести ответный удар. В своем Twitter Хельмут сообщил, что попытается победить Двана в хедз-апе со второй попытки.

Победный путь из 7 подряд выигранных хедз-ап матчей на покерном шоу High Stakes Duel принесли Филу Хельмуту 750 000 тысяч долларов. Но впечатляющая серия оборвалась. Сделал это не менее эпатажный Том Дван. Особенно обидной для Хельмута стала последняя раздача, когда "durrrr" переехал его тузов с рандомной рукой 9-3.

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Прошло две недели и Хельмут официально заявил о реванше в своем Twitter:

Только что я написал старине Тому и официально пригласил его на матч-реванш за 200 000 долларов в шоу High Stakes Duel (общий призовой фонд составит 400 000 долларов). Том – отличный игрок, ему удалось обыграть меня в последнем матче. Уверен, что в следующей схватке будет очень жесткое противостояние!

Окончательная дата проведения второго хед-апа между Филом и Томом будет объявлена ​​в ближайшее время.