"Подарував" 90 000 доларів стріт-флешу: дорогі роздачі на High Stakes Poker

Передостанній епізод 12-го сезону популярного покерного шоу не обійшовся без яскравих банків, в яких розіграли шестизначні суми. Не потрапити до хайлайтів не могла роздача, в якій гравець зібрав другу за силою комбінацію в Техаському Холдемі.

Нещодавно ми уже розповідали про найбільший банк в історії популярного шоу High Stakes Poker. В черговому епізоді покеристи-товстосуми до рекорду не дотягнули, але добряче полоскотали один одному нерви.

До теми Битва стрітів вартістю у 783 000 доларів: дорогі покерні розбірки на High Stakes Poker

Ось вам яскравий приклад, як віра у карту приносить солідний прибуток. Сантош Суварна завів на флоп A-Js під 3-бет у 30 000 доларів від Стенлі Танга. Останнього на солідну ставку спонукали кишенькові королі. У флоп 10-9-3 (веселка) Суварна геть не влучив, але із двома оверами заплатив ще 45 000 на ставку агресора. Тьорн уже подарував індійцю непогані перспективи – дама відкрила двостороннє стріт-дро.



Сантош Суварна / Фото WPT

За рівер Суварні довелось платити уже 130 000 доларів і він не прогадав. На останній вулиці прийшов туз, який Танга, вочевидь не налякав. У банк полетіли ще 75К на що Сантош відповів колом і забрав 592 000 баксів.

Фортуна повернула Стенлі Тангу частину боргу згодом. Із 10-9 бубновими він влучив у стріт-флеш-дро на флопі 8-6-J і отримав гідну опозицію. Брендон Адамс із J-10o викидати старшу пару не поспішав. Сімка бубни уже на тьорні закрила Тангу другу за силою комбінацію в Техаському Холдемі і на цій вулиці суперники обмежились чеками. А от на рівері усе могли закінчитись справжньою масакрою.



Стенлі Танг / Фото PokerNews

Адамс "купив" ще одного валета і поставив 23 000 доларів на що отримав смачний рі-рейз від натсової комбінації у 125 000. На щастя для Адамса, він відчув що тут пахне смаленим, і знайшов у собі сили викинути тріпс. Стенлі Танг, утім, забрав солідний банк у 181 000 баксів.