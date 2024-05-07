"Подарил" 90 000 долларов стрит-флешу: дорогие раздачи на High Stakes Poker

Предпоследний эпизод 12-го сезона популярного покерного шоу не обошелся без ярких банков, в которых разыграли шестизначные суммы. Не попасть в хайлайты не могла раздача, в которой игрок собрал вторую по силе комбинацию в Техасском Холдеме.

Недавно мы уже рассказывали о о самом большом банке в истории популярного шоу High Stakes Poker. В очередном эпизоде покеристы-толстосумы до рекорда не дотянули, но изрядно пощекотали друг другу нервы.

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Вот вам яркий пример, как вера в карту приносит солидную прибыль. Сантош Суварна завел на флоп A-Js под 3-бет в 30 000 долларов от Стэнли Танга. Последнего на солидную ставку побудили карманные короли. Во флоп 10-9-3 (радуга) Суварна совсем не попал, но с двумя оверами заплатил еще 45 000 на ставку агрессора. Терн уже подарил индийцу неплохие перспективы – дама открыла двустороннее стрит-дро.



Сантош Суварна / Фото WPT

За ривер Суварне пришлось платить уже 130 000 долларов и он не прогадал. На последней улице пришел туз, который Танга, явно не напугал. В банк полетели еще 75К на что Сантош ответил колом и забрал 592 000 баксов.

Фортуна вернула Стэнли Тангу часть долга позже. С 10-9 бубновыми он попал в стрит-флеш-дро на флопе 8-6-J и получил достойную оппозицию. Брэндон Адамс с J-10o выбрасывать старшую пару не спешил. Семерка бубны уже на терне закрыла Тангу вторую по силе комбинацию в Техасском Холдеме и на этой улице соперники ограничились чеками. А вот на ривере все могло закончиться настоящей массакрой.



Стэнли Танг / Фото PokerNews

Адамс "купил" еще одного валета и поставил 23 000 долларов на что получил вкусный ри-рейз от натсовой комбинации в 125 000. К счастью для Адамса, он почувствовал что здесь пахнет жареным, и нашел в себе силы выбросить трипс. Стэнли Танг, впрочем, забрал солидный банк в 181 000 баксов.