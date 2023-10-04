Ще більше екшену: на платформі Pokerbet тепер доступний Shortdeck Холдем

Покеристи матимуть нагоду випробувати свої сили в одному із найпопулярніших і найдинамічніших різновидів гри, а також отримати цінні подарунки. Крім покеру з короткою колодою, на Pokerbet тепер доступна й 7-карточна Омаха.

З 3 жовтня на онлайн-платформі Pokebet гравцям доступна одна із нових покерних дисциплін Shortdeck Холдем. Правила практично ті ж самі, що і у класичному Техасі, але, завдяки короткій колоді, гра є більш агресивною і непередбачуваною.

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На відміну від NLH, Shortdeck грають 36-ма картами – від шісток до тузів. У грі відсутні звичні блайнди, натомість учасники ставлять анте. Ще один важливий нюанс – змінений порядок старшинства комбінацій. В Shortdeck флеш є старшим за фул-хаус.

Крім кеш-столів, Shortdeck Холдем на Pokerbet можна грати і у турнірному форматі. Також з 3 по 16 жовтня включно на платформі проходитиме щоденна акція Shortdeck Daily Mission, де можна буде витягти "Щасливу карту" з солідною винагородою.

Без новинок Pokerbet не залишив і поціновувачів Омахи. З 18 вересня платформа запустила кеш-столи із 7-карточної Омахи. Гра відбувається у форматі 5-макс, для покеристів доступні функції All-in Cashout, Run it Twice, а також страдл та рестрадл. Деталі на – poker-bet.org.ua.