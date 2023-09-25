Популярна ігрова платформа Pokerbet 9-15 жовтня проведе першу іменну серію офлайн-турнірів Pokerbet Live.

До теми Василь Стус" виграв цілу купу грошей: покерист зупинився за крок від престижного титулу

Столичний клуб спортивного покеру Kings (вул. А. Ахматової, 44а) чекає на майстрів з Безлімітного Холдему, які поборються за солідні призові. Кваліфікуватись в живі покерні турніри буде змога через онлайн-сателіти.

В усі турніри серії (крім Pokerbet Super Freeroll) можна відібратись онлайн на Pokerbet починаючи з 25 вересня. Шлях у сателіти можна розпочати у безоштовних фрірол-степах, що проходитимуть у форматі All-in or Fold. На кону – гарантованих 16 квитків, а також 3 пакети з квитками в усі турніри та кошти на витрати.



Розклад серії Pokerbet Live / Фото poker-bet.org.ua

Уже безпосередньо на Pokerbet Live відбудуться 4 турніри, з поміж-них – безкоштовний Pokerbet Welcome Freeroll, динамічний Mystery Pokerbet Stars + PKO і представницький Pokerbet Masters Main Event. Баталії за фінальним столом Головної події покажуть у прямому ефірі з відкритими картами і коментарями.

Перша серія Pokerbet Live відбудеться за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру та Федерації професійного спортивного покеру України. Деталі – на poker-bet.org.ua.