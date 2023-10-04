Еще больше экшена: на платформе Pokerbet теперь доступен Shortdeck Холдем

Покеристы смогут испытать свои силы в одной из самых популярных и динамичных разновидностей игры, а также получить ценные подарки. Кроме покера с короткой колодой, на Pokerbet теперь доступна и 7-карточная Омаха.

С 3 октября на онлайн-платформе Pokebet игрокам доступна одна из новых покерных дисциплин Shortdeck Холдем. Правила практически те же, что и в классическом Техасе, но, благодаря короткой колоде, игра является более агрессивной и непредсказуемой.

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В отличие от NLH, Shortdeck играют 36 картами – от шестерок до тузов. В игре отсутствуют блайнды, вместо этого участники ставят анте. Еще один важный нюанс – измененный порядок старшинства комбинаций. В Shortdeck флеш старше фул-хауса.

Помимо кэш-столов, Shortdeck Холдем на Pokerbet можно играть и в турнирном формате. Также с 3 по 16 октября включительно на платформе пройдет ежедневная акция Shortdeck Daily Mission, где можно будет вытащить "Счастливую карту" с солидным вознаграждением.

Без новинок Pokerbet не оставил и любителей Омахи. С 18 сентября платформа запустила кэш-столы из 7-карточной Омахи. Игра проходит в формате 5-макс, для покеристов доступны функции All-in Cashout, Run it Twice, а также страдл и рестрадл. Детали на – poker-bet.org.ua.