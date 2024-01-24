Зокрема, Діб зізнався, що обожнює грати одразу за багатьма столами і був узагалі одним з перших у світі покеру, хто почав активно займатися мультитейблінгом.

До теми High Stakes Poker – телешоу, яке змінило історію покеру: у чому його секрет успіху?

Я швидко приймаю рішення, у мене чудова пам'ять на гравців… Я не знаю, чому так. Можливо, це тому, що у дитинстві я брав участь у змаганнях зі швидкісної математики. Але факт в тому, що я обожню грати багато столів, я дуже швидко обробляю інформацію. Я можу грати за 40 столами одночасно,

– розповів покерист.

Крім того, Шон розповів, що постійно намагається активно боротися з шахраями у грі, аби покер залишався комфортним і справедливим місцем, як для профі, так і для новачків.

З самого початку моєї кар'єри одним із моїх улюблених занять в індустрії було розкривати чітерів. Так, зараз використання RTA та солверів у реальному часі викликає занепокоєння, але гравці і сайти роблять чудову роботу, щоб скоротити кількість подібних речей. Це чудова індустрія, це чудовий інтелектуальний вид спорту, в якому кожен має шанс виграти гроші, що змінять ваше життя,

– заявив Діб.

Що відомо про Шона Діба Шон Діб – професійни американський покерист. У його доробку шість чемпіонських браслетів Світової серії покер (WSOP) і три перемоги на Чемпіонаті світу з онлайн-покеру (WCOOP). За кар’єру лише в живих турнірах він виграв понад 12 мільйонів доларів

Секрет, що допомагає вигравати мільйони

Нещодавно інша зіркова покеристка Крістен Фоксен (Бікнел) розповіла про те, як дитяче захоплення картингом допомогло їй досягти успіху за покерними столами. За кар’єру Крістен виграла у турнірах понад 7 мільйонів доларів.