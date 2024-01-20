З моменту свого першого ефіру – сімнадцять років тому – 16 січня 2006 року, High Stakes Poker займає особливе місце в серцях гравців у покер у всьому світі.

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Що відомо про High Stakes Poker Це телешоу, яке транслювалося на каналі GSN з 2006 по 2011 рік. У ньому брали участь найвідоміші професійні покеристи, такі як Дойл Брансон, Філ Айві, Деніел Негреану, Том Дван, Антоніо Есфандіарі, Сем Фарха, Баррі Грінштейн, Філ Лаак, Девід Бен'ямін, Гас Хансен, Дженніфер Харман, Майк Матусов і багато інших. Вони грали за готівку, а не за турнірні фішки. Ставки варіювалися від 100/200 до 500/1000 доларів. Мінімальний бай-ін складав 100 000 доларів, але деякі гравці приносили на стіл мільйони.

Як High Stakes Poker вплинув на покер?

Це було перше телешоу, яке дозволило глядачам побачити, як грають найкращі покеристи світу з високими ставками. До цього більшість телепередач про покер фокусувалися на турнірах, де гравці мали обмежений стек фішок і намагалися дійти до фіналу.

High Stakes Poker збільшив популярність покеру серед широкої аудиторії. Багато людей, які не грали в покер раніше, захопилися цією грою після перегляду шоу. Інтернет-покер був у розквіті в той час, і багато сайтів пропонували безкоштовні ігри, бонуси, турніри і навчальні матеріали для новачків.



Обкладинка шоу High Stakes Poker / worldpokerdeals.com

Чому High Stakes Poker був таким популярним?

Це шоу було не тільки про покер, але і шоу про людей. Глядачі могли побачити, як гравці спілкуються, жартують, обмінюються історіями, демонструють емоції, підтримують один одного і конкурують між собою. Гравці були не просто професіоналами, а харизматичними персонажами, які мали свої стилі, особливості, сильні і слабкі сторони.

High Stakes Poker також було про адреналін, напругу, ризик і нагороду. Глядачі могли відчути, як це грати з високими ставками, де кожен хід може призвести до великого виграшу або великої втрати. Спостерігати, як гравці роблять блефи, геніальні ходи, катастрофічні помилки, неймовірні камбеки і епічні кулери.

Відродження популярного шоу

У 2020 році Poker Go взяв під контроль бренд і активи High Stakes Poker, придбавши права на минулі сезони та оголосивши про виробництво та розповсюдження нових епізодів.

Відродження шоу відбулося після багаторічної посухи, через яку глядачі вимагали більше High Stakes Poker. На щастя, PokerGO відповів на їхні благання та молитви, запропонувавши восьмий, дев’ятий, десятий та одинадцятий сезони протягом останніх чотирьох років.

Нова ера PokerGO знята в ARIA Resort and Casino, познайомила глядачів з деякими новими іменами, які з’явилися у світі кеш-ігор з високими ставками під час перерви в шоу.



Учасники шоу High Stakes Poker / usbets.com

Були, звичайно, і нововведення. Навесні 2023 року PokerGO увійшов в історію High Stakes Poker, транслюючи кеш-гру в прямому ефірі. Експеримент не вдався ідеально, але, можливо, у цьому й полягала суть. Незважаючи на це, азартна гра показала, що PokerGO збереже ті аспекти шоу, які зробили його таким, яким воно є сьогодні, але також принесе свіжі ідеї для розширення меж.