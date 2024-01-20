С момента своего первого эфира – семнадцать лет назад – 16 января 2006 года, High Stakes Poker занимает особое место в сердцах игроков в покер во всем мире.

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Что известно о High Stakes Poker Это телешоу, которое транслировалось на канале GSN с 2006 по 2011 год. В нем принимали участие самые известные профессиональные покеристы, такие как Дойл Брансон, Фил Айви, Дэниел Негреану, Том Дван, Антонио Эсфандиари, Сэм Фарха, Барри Гринштейн, Фил Лаак, Дэвид Беньямин, Гас Хансен, Дженнифер Харман, Майк Матч. Они играли за наличные деньги, а не за турнирные фишки. Ставки варьировались от 100/200 до 500/1000 долларов. Минимальный бай-ин составлял 100 тысяч долларов, но некоторые игроки приносили на стол миллионы.

Как High Stakes Poker повлиял на покер?

Это было первое телешоу, позволившее зрителям увидеть, как играют лучшие покеристы мира с высокими ставками. До этого большинство телепередач о покере фокусировались на турнирах, где игроки имели ограниченный стек фишек и пытались дойти до финала.

High Stakes Poker увеличил популярность покера среди широкой аудитории. Многие люди, не игравшие в покер раньше, увлеклись этой игрой после просмотра шоу. Интернет-покер был на высоте в то время, и многие сайты предлагали бесплатные игры, бонусы, турниры и учебные материалы для новичков.



Обложка шоу High Stakes Poker/worldpokerdeals.com

Почему High Stakes Poker был так популярен?

Это шоу было не только о покере, но и шоу о людях. Зрители могли увидеть, как игроки общаются, шутят, обмениваются историями, демонстрируют эмоции, поддерживают друг друга и конкурируют друг с другом. Игроки были не просто профессионалами, а харизматичными персонажами, имевшими свои стили, особенности, сильные и слабые стороны.

High Stakes Poker также было об адреналине, напряжении, риске и награде. Зрители могли почувствовать, как это играть с высокими ставками, где каждый ход может привести к большому выигрышу или большой потере. Наблюдать, как игроки делают блефы, гениальные походки, катастрофические ошибки, невероятные камбеки и эпические кулеры.

Возрождение популярного шоу

В 2020 году Poker Go взял под контроль бренд и активы High Stakes Poker, приобретя права на прошлые сезоны и объявив о производстве и распространении новых эпизодов.

Возрождение шоу произошло после многолетней засухи, из-за которой зрители требовали больше High Stakes Poker. К счастью, PokerGO ответил на их мольбы и молитвы, предложив восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый сезоны за последние четыре года.

Новая эра PokerGO снята в ARIA Resort and Casino, познакомила зрителей с некоторыми новыми именами, появившимися в мире кэш-игр с высокими ставками во время перерыва в шоу.



Участники шоу High Stakes Poker / usbets.com

Были, конечно, и новшества. Весной 2023 года PokerGO вошел в историю High Stakes Poker, транслируя кэш-игру в прямом эфире. Эксперимент не удался идеально, но, возможно, в этом и была суть. Несмотря на это, азартная игра показала, что PokerGO сохранит те аспекты шоу, которые сделали его таким, как оно есть сегодня, но также принесет свежие идеи для расширения границ.