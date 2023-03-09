У В'єтнамі на серії Triton Poker у розпалі Головна подія з бай-іном 100 000 доларів. До кінця сьогоднішнього буде сформовано фінальний стіл, а завтра визначиться щасливий власник головного призу – 3 250 000 доларів.

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Джейсон Кун, який точно не зіграє за фіналкою, влаштував цікавий челендж. Протягом майже всієї серії він пропонував дилерам рандомно вгадувати його карти під час роздачі та обіцяв за це приз 25 000 доларів.

Сьогодні "акцію" було закрито. На початку ігрового дня Головної події у покерному залі пролунав щасливий вигук. З'ясувалося, що дилер вгадала кишенькові карти Джейсона Куна, за що покерист їй вручив пристойну суму грошей. Дівчина "прочитала" 9-5s, правильно назвавши навіть масть обох карт.