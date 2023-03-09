Во Вьетнаме на серии Triton Poker в самом разгаре Главное событие с бай-ином 100 000 долларов. По итогу сегодняшнего дня будет сформирован финальный стол, а завтра все узнают имя счастливого обладателя главного приза – 3 250 000 долларов.

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Джейсон Кун, который уже точно не сыграет за финалкой, устроил интересный челлендж. На протяжении почти всей серии он предлагал дилерам рандомно угадывать его карты в раздаче и обещал за это приз 25 000 долларов.

Сегодня та самая счастливица нашлась. В начале второго игрового дня Главного события покерный зал сотрясли крики счастья. Выяснилось, что одна из дилерш угадала карманные карты Джейсона Куна, за что он вручил ей крупную сумму. Девушка "прочитала" руку 9-5s, назвав масти обеих карт.