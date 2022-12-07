Внесок до турніру Super Millions традиційно складає 10 300 доларів. Після кількох відбіркових днів загальний призовий фонд події зупинився на фантастичній позначці – 7 220 000 доларів. Більшу частину грошей розіграли учасники фінального столу, куди з найбільшим стеком пробився латвійський хайролер Олексій Поняков.

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Напередодні фінального столу, який транслювався наживо в ютубі, покерне ком'юніті віддавало беззаперечне лідерство латвійцю, а також Бараку Вісброду та Майклу Вотсону – усі вони мали досвід участі у великих турнірах і, відповідно, перемог. Найменше шансів до старту гри мав ізраїльський дебютант фінальних столів Super Millions із ніком "Corenkas".

З найкоротшим стеком у 17 ББ він мав удвічі менше фішок від найближчого гравця. А від чип-лідера Понякова ізраїльтянин взагалі відставав у 6 разів. Та не лише на Чемпіонаті Світу з футболу збірна Саудівської Аравії може обіграти Аргентину. У покері також трапляються дива.

Саме "Corenkas", виживаючи у перші 2 години, зумів знайти слушний момент та воскреснути, мов фенікс з попелу навіть тоді, коли мав стек менш як 5 ББ. Кілька успішних подвоєнь, виграний потрійний олл-ін вивели його до верхньої частини чип-каунту.

Успіх супроводжував ізраїльського покериста й надалі. У підсумку, у 3-макс він зустрівся якраз з Олексієм Поняковим та Діао Бінгом. "Corenkas" швидко розібрався з опонентами, сенсаційно забравши перемогу, 1 095 775 доларів призових, а також перстень WSOP Circuit.