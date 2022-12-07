Бай-ин турнира Super Millions традиционно составляет 10 300 долларов. После нескольких отборочных дней общий призовой фонд события составил фантастические 7 220 000 долларов. Большую часть денег разыграли за финальным столом, где уверенным чип-лидером стартовал латвийский хайроллер Алексей Поняков.

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Перед началом финального стола, который транслировался на ютубе, покерное комьюнити отдавало безоговорочное лидерство латвийцу, а также Бараку Висброду и Майклу Уотсону – все они имели опыт участия в крупных турнирах и, соответственно, великих побед. Вообще не рассматривали среди кандидатов израильского дебютанта финальных столов Super Millions игрока с ником "Corenkas".

У него был самый короткий стек 17 ББ и практически в 2 раза меньше фишек, чем у ближайшего оппонента. Например, от чип-лидера Понякова израильтянин отставал по фишкам в 6 раз. Но не только на Чемпионате Мира по футболу сборная Саудовской Аравии может обыграть Аргентину. В покере также случаются чудеса.

Именно "Corenkas", выживая в первые 2 часа игры, сумел найти подходящий момент и воскреснуть, как феникс из пепла даже когда имел стек меньше 5 ББ. Несколько успешных удвоений, а потом выигранный тройной олл-ин вывели его в верхнюю часть чип-каунта.

Успех сопровождал израильского покериста и дальше. В итоге в 3-макс он встретился как раз с Алексеем Поняковым и Диао Бингом. "Corenkas" быстро разобрался с оппонентами, сенсационно одержав победу и заработав 1 095 775 долларов призовых, а также кольцо WSOP Circuit.