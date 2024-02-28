Втратив 700 000 доларів через дурість: шахрайство коштувало статку ірландському покеристу

Гравець із ніком "Exodus944" недорахувався солідної суми, вказавши недостовірні дані, надаючи документи для верифікації свого акаунту. Заблокована сума – одна із найбільших в історії онлайн-покеру.

Покерна сесія 5 грудня 2022 року стало, безумовно, найщасливішою і найуспішнішою для онлайн-регуляра з ніком "Exodus944". Ірландець зірвав джекпот в 1 000 000 доларів у спінах за 100 баксів в покер-румі Partypoker. Завдяки шаленому виграшу, ірландець вирішив змінити своє життя, віддавшись подорожам і перекваліфікуватись в офлайн-гравця. Але щось пішло не так.

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Вивівши порційно близько 300К доларів, 14 лютого 2023 року "Exodus944" виявив, що "лавочка прикрилась". Його акаунт виявився заблокованим, а залишки серйозного банкролу – близько 707 000 доларів – заморожені. Виявляється, в липні 2021 року, ще до того епічного заносу, рум попросив гравця надати документи, які підтверджують його нову адресу. Ірландець прикріпив рахунок за електропостачання на власне ім’я, тільки от з фактичної адреси його друга.



Шахрайство в покері / Фото Texasholdemquestions

"Exodus944", звісно, почав атакувати Partypoker численними листами і запитами, але представники руму майстерно ухилялись від апеляцій, лаконічно відповідаючи –документ підроблений, тому є усі підстави заблокувати рахунок.

За цей час я знав і особисто знайомий ще як мінімум з п'ятьма гравцями, які опинилися в такій самій ситуації, як і я. Рахунки були закриті через підозри (але не доведені) у підробці документів, проте кожному з цих п'яти гравців було дозволено вивести гроші з рахунку. Одному з них дозволили надати нові документи та продовжити гру. Єдина різниця між моїм випадком та їх полягала у величині балансу, – з розпачем констатує "Exodus944".

Після довгих вмовлянь ірландцю пообіцяли виплатити всі гроші після надання нових, справжніх, документів, але Partypoker раптом передумав. Згодом гравцеві запропонували угоду – 100 000 доларів компенсації, а решта його, але і її було скасовано. Зрештою, "Exodus944" розуміє, що своїх 700К він, найімовірніше, уже не побачить. А хто йому винен, тим паче в історії покеру це вже не перший схожий випадок.

У 2007 році переможця WCOOP Main Event позбавили понад 1 мільйона доларів, довівши, що турнір грав родич власника акаунту. Кошти поділили між іншими гравцями івенту.

У 2011 році голландський гравець, який посів 6-те місце у ювілейному Sunday Million, "задонатив" весь свій виграш – 518 000 доларів – на благодійність. Адже, як виявилось, він був неповнолітнім.

Ще один інцидент трапився у 2017 році, коли переможець SCOOP Гордон Вайо недорахувався 692K доларів. З’ясувалось, що він використовував VPN, щоб приховати своє місце розташування на території США, де онлайн-покер був заборонений.

Тому наша вам порада – грайте в покер чесно і відповідально та дотримуйтесь усіх правил, прописаних в покер-румах.