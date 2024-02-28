Потерял 700 000 долларов из-за глупости: мошенничество стоило состояния ирландскому покеристу

Игрок с ником "Exodus944" недосчитался солидной суммы, указав недостоверные данные, предоставляя документы для верификации своего аккаунта. Заблокированная сумма - одна из крупнейших в истории онлайн-покера.

Покерная сессия 5 декабря 2022 года стала, безусловно, самой счастливой и успешной для онлайн-регуляра с ником "Exodus944". Ирландец сорвал джекпот в 1 000 000 долларов в спинах за 100 баксов в покер-руме Partypoker. Благодаря безумному выигрышу, ирландец решил изменить свою жизнь, отдавшись путешествиям и переквалифицироваться в оффлайн-игрока. Но что-то пошло не так.

Читайте также "Денег нет, но вы там держитесь": легенда покера прячется от кредиторов

Выведя порционно около 300К долларов, 14 февраля 2023 года "Exodus944" обнаружил, что "лавочка прикрылась". Его аккаунт оказался заблокированным, а остатки серьезного банкролла – около 707 000 долларов – заморожены. Оказывается, в июле 2021 года, еще до того эпического заноса, рум попросил игрока предоставить документы, подтверждающие его новый адрес. Ирландец прикрепил счет за электроснабжение на собственное имя, только вот с фактического адреса его друга.



Мошенничество в покере / Фото Texasholdemquestions

"Exodus944", конечно, начал атаковать Partypoker многочисленными письмами и запросами, но представители рума мастерски уклонялись от апелляций, лаконично отвечая – документ поддельный, поэтому есть все основания заблокировать счет.

За это время я знал и лично знаком еще как минимум с пятью игроками, которые оказались в такой же ситуации, как и я. Счета были закрыты из-за подозрений (но не доказанных) в подделке документов, однако каждому из этих пяти игроков было разрешено вывести деньги со счета. Одному из них разрешили предоставить новые документы и продолжить игру. Единственная разница между моим случаем и их заключалась в величине баланса, – с отчаянием констатирует "Exodus944".

После долгих уговоров ирландцу пообещали выплатить все деньги после предоставления новых, настоящих, документов, но Partypoker вдруг передумал. Впоследствии игроку предложили сделку – 100 000 долларов компенсации, а остальные его, но и она была отменена. В конце концов, "Exodus944" понимает, что своих 700К он, вероятнее всего, уже не увидит. А кто ему виноват, тем более в истории покера это уже не первый подобный случай.

В 2007 году победителя WCOOP Main Event лишили более 1 миллиона долларов, доказав, что турнир играл родственник владельца аккаунта. Средства поделили между другими игроками ивента.

В 2011 году голландский игрок, занявший 6-е место в юбилейном Sunday Million, "задонатил" весь свой выигрыш – 518 000 долларов – на благотворительность. Ведь, как оказалось, он был несовершеннолетним.

Еще один инцидент произошел в 2017 году, когда победитель SCOOP Гордон Вайо недосчитался 692K долларов. Выяснилось, что он использовал VPN, чтобы скрыть свое местоположение на территории США, где онлайн-покер был запрещен.

Поэтому наш вам совет – играйте в покер честно и ответственно и соблюдайте все правила, прописанные в покер-румах.