Шахісти посварилися через покер: Ганс Німанн булить Александру Ботез

Гросмейстер із шахів Ганс Німанн, якого самого підозрюють у шахрайстві, роздмухав черговий скандал навколо іншої відомої шахістки Алексадри Ботез. Його розгнівало те, що вона просуває покер.

20-річний зірковий шахіст Ганс Німанн знову нарвався на неприємності. Через рік після того, як американця звинуватили у шахрайстві над ексчемпіоном світу Магнусом Карлсеном і платформою chess.com, у нього з'явився новий конфлікт.

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У своїх соцмережах він жорстко розкритикував Александру Ботез, яка в останні роки демонструє непогані результати у покері та стала ще більш популярною. "Я думаю, як тільки у тебе буде мільйон фоловерів в інстаграм, ти почнеш рекламувати азартні ігри та покер і зароблятимеш на цьому гроші", – заявив Німанн. І додав, що просувати дегенерацію й допомагати людям ставати залежними від азартних ігор – це дуже відповідальне справа.

Під цими словами він мав на увазі одне зі старих інтерв'ю Александри Ботез. У ньому вона розповідала, що зі збільшенням її аудиторії у соцмережах, зростає й відповідальність перед глядачами.

Ганс Німанн / Фото chess.com

Ботез із відповіддю не забарилася. Вона висміяла молодого шахіста за те, що він, напевно, все ще засмучений тим, що весь світ звинуватив його у читерстві. І зазначила, що його "увага" – це витівки малюка, який хоче отримати більше клікбейтів та переглядів. Також Александра запросила Ганса поговорити про покер, якщо він дійсно у цьому зацікавлений та взагалі розбирається у цій інтелектуальній грі.

Багато представників покерного ком'юніті не залишилися осторонь важливої теми. Більшість підтримали Ботез та назвали Німанна простим аматором, який зовсім не розбирається у покерних справах. До бесіди навіть приєднався Даніель Негреану, обізвавши Ганса клоуном і наголосивши, що покер – це така ж стратегічна гра, як і шахи.

