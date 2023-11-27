Шахматисты поссорились из-за покера: Ханс Ниманн буллит Александру Ботез

Гроссмейстер по шахматам Ханс Ниманн, которого самого подозревают в жульничестве, раздул очередной скандал вокруг другой известной шахматистки Алексадры Ботез. Его разгневало то, что она рекламирует покер.

20-летний звездный шахматист Ханс Ниманн снова нарвался на неприятности. Спустя год после того, как американца обвинили в мошенничестве над экс-чемпионом мира Магнусом Карлсеном и платформой chess.com, у него появился новый конфликт.

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В соцсетях он жестко раскритиковал Александру Ботез, которая в последние годы демонстрирует неплохие результаты в покере. "Я думаю, как только у тебя будет миллион подписчиков в инстаграм, ты начнешь рекламировать азартные игры и покер и будешь на этом зарабатывать деньги", – заявил Ниманн. И добавил, что продвигать дегенерацию и помогать людям становиться зависимыми от азартных игр – это очень ответственное дело.

Под этими словами он имел в виду одно из старых интервью Александры Ботез. В нем она рассказывала, что по мере увеличения ее аудитории в соцсетях, растет и ответственность перед зрителями.

Ханс Ниманн / Фото chess.com

Ботез быстро нашла слова для ответа. Она подколола молодого шахматиста и заявила, что он наверняка до сих пор сильно расстроен тем, что весь мир обвинил его в читерстве. И отметила, что его "внимание" – это проделки маленького мальчика, который хочет получить больше кликбейтов и просмотров. Также Александра пригласила Ханса поговорить на тему покера, если он действительно в этом заинтересован и вообще разбирается в этой интеллектуальной игре.

Многие представители покерного коммьюнити не остались в стороне и высказали свое мнение. Большинство поддержали Ботез, назвав Ниманна простым аматором, не разбирающимся в покерных делах. К беседе даже подключился Даниэль Негреану, обозвав Ханса клоуном и подчеркнув, что покер – это такая же стратегическая игра, как и шахматы.

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