У покері багато талановитих жінок, які мають успіхи як в онлайн-турнірах, так і в живих змаганнях. Однією з таких безперечно є Гаель Бауманн із Франції, яка прославилася завдяки турніру Main Event WSOP у 2012 році.

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У Головній події брало участь 6 598 гравців. Тендітна дівчина витримала кількаденний марафон насичених баталій за покерними столами і посіла 10 місце. Цей результат став кращим серед жінок у турнірах Main Event WSOP за останні 17 років. Гаель повезла з собою у рідний Страсбург 590 440 доларів призових.

Отримавши величезний виграш усього лише через півтора року професійної кар'єри, француженка підписала контракт з одним із найпрестижніших і найбільших європейських покерних румів. Гаель Бауманн продовжує грати й дотепер, маючи у живих турнірах понад 1 450 000 доларів призових.

Одна з кращих покеристок Франції Гаель Бауманн / Фото bfmtv.com

Зважитися почати грати у покер її підштовхнули друзі. Гаель навчалася в Австралії, мріючи про кар'єру перекладача. Отримавши запрошення на домашній покер, дівчина примудрилася обіграти всіх своїх суперників. З того часу покер назавжди залишився у її серці.

У 2007 році француженка зробила свій перший депозит у розмірі 100 євро. Спочатку грала SNG-турніри, потім переключилася на МТТ. Поступово їй вдалося збільшити свій банкрол до 1 500 євро. Згодом вона починає з'являтися у гральних закладах, де знайомиться з відомим кеш-гравцем "Limpers", який погоджується на спільні тренування.

Після кількох місяців навчання Гаель Бауманн стала грати набагато краще. Коли в банкролі накопичилося вже 22 000 доларів, вона остаточно вирішила заробляти собі покером на життя. У 2011 році француженка дебютувала на живих змаганнях у Канах, де в першому ж турнірі ChiliPoker Open Main Event посіла 14 місце.

Гаель Бауманн у компанії чоловіків / Фото winamax.fr

Через рік Гаель вирушила підкорювати світову столицю покеру. У Лас-Вегасі красива і талановита француженка вразила всіх наповал своєю впевненою грою на Main Event WSOP. Окрім Головної події, вона ще тричі потрапляла у призи турнірів Світової серії покеру.

Зараз Гаель – одна з найвідоміших покеристок Франції. В онлайні вона грає під ніком "O RLY". В офлайні за кількістю призових посідає 60 місце у списку найприбутковіших гравців Франції. У вільний час успішна покеристка віддає перевагу активному відпочинку: ходить в походи, любить серфінг і займається бойовими мистецтвами.