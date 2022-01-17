Серйозна банда в битві за 448 тисяч доларів: хто виступить на фіналці Super MILLIONS

Щотижневий елітний онлайн-турнір за 10 300 доларів гарантує шанувальникам покеру яскраву розв’язку. За фінальним столом Super MILLIONS зібрались маститі онлайн-регуляри.

Чемпіон статусного турніру визначиться у вівторок пізно ввечері, ціна титулу – 448 842 долари.

Читайте також: В рамках київської покерної серії відбудеться VIP-турнір за участю Леона Цукерника

Лише із сьомим стеком (13 бб) виступ на фіналці розпочне Віктор Маліновський, який є найбільш вмотивованим серед учасників топ-9. Білорус зарядив в турнір аж 6 "набоїв", а для того аби відбити інвестиції, повинен фінішувати не нижче восьмого місця. А от у його співвітчизника Микити Бодяковського справи значно кращі.



Віктор Маліновський / фото mirpokera.com

Білорусу знадобився лише один вхід, аби накопичити перед фінальним столом найбільше фішок. У Бодяковського трохи більше 89 великих блайндів, на 14 більше, аніж у його головного конкурента. Андреас Насман, до слова, цей турнір уже вигравав, крім того володіє титулом чемпіона WSOPC, що є серйозними аргументами для суперників фіна.

1. Микита Бодяковський — 89,1 бб

2. Андреас Насман — 75,3 бб

3. Пабло Бріто Сільва — 74 бб

4. Костянтин Маслак — 45,6 бб

5. Айзек Хекстон — 32,4 бб

6. Микита Кузнєцов — 24,8 бб

7. Віктор Маліновський — 13 бб

8. "joyeux" — 11 бб

9. Гільєрме Черман — 4,9 бб

Не варто списувати з рахунків і власника п’ятого стеку Айзека Хекстона. Один із найбільш успішних канадських гравців має у своєму розпорядженні 32,4 великих блайнди, а що вже казати про чималий досвід виступів Хекстона, зокрема, і у Super MILLIONS. Канадець є регулярним учасником фінального столу цього івенту, однак, жодного разу ще його не вигравав.