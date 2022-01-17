Серьезная банда в битве за 448 тысяч долларов: кто выступит на финалке Super MILLIONS

Еженедельный элитный онлайн-турнир за 10 300 долларов гарантирует поклонникам покера яркую развязку. За финальным столом Super MILLIONS собрались маститые онлайн-регуляры.

Чемпион статусного турнира определится во вторник поздно вечером, цена титула – 448 842 доллара.

Читайте также: В рамках Киевской покерной серии состоится VIP-турнир с участием Леона Цукерника

Только с седьмым стеком (13 бб) выступление на финалке начнет Виктор Малиновский, который является наиболее мотивированным среди участников топ-9. Белорус зарядил в турнир 6 "патронов", и для того, чтобы отбить инвестиции, должен финишировать не ниже восьмого места. А вот у его соотечественника Никиты Бодяковского дела значительно лучше.



Виктор Малиновский / фото mirpokera.com

Белорусу понадобился только один вход, чтобы выбиться в лидеры перед финальным столом. У Бодяковского 89 больших блайндов, что на 14 больше, чем у его главного конкурента. Андреас Насман, к слову, этот турнир уже выигрывал, кроме того владеет титулом чемпиона WSOPC, что является серьезными аргументами для соперников финна.

1. Никита Бодяковский — 89,1 бб

2. Андреас Насман — 75,3 бб

3. Пабло Брито Сильва — 74 бб

4. Константин Маслак — 45,6 бб

5. Айзек Хекстон — 32,4 бб

6. Никита Кузнецов — 24,8 бб

7. Виктор Малиновский — 13 бб

8. "joyeux" — 11 бб

9. Гильерме Черман — 4,9 бб

Не стоит списывать со счетов и владельца пятого стека Айзека Хекстона. Один из самых успешных канадских игроков имеет в своем распоряжении 32,4 больших блайнда, а что уж говорить о немалом опыте выступлений Хекстона, в частности, и в Super MILLIONS. Канадец является регулярным участником финального стола этого ивента, однако, ни разу еще его не выигрывал.