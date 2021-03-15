12 березня у найбільшому українському румі PokerMatch стартувала масштабна турнірна серія Sunny PONT із загальною гарантією 20 000 000 гривень.

Подія одразу привернула значну увагу любителів та професіоналів. Спортсмени зробили 7 104 входів у перші івенти серії, а учасники турнірів розподілили 3 442 085 гривень призових! До зони виплат дісталися 925 щасливчиків, 13 з яких заробили пам'ятні медалі та іменні чемпіонські кубки.

Наймасовішим турніром першого вікенду став п'ятничний Tulip PKO. У боротьбі за букет із тюльпанів зійшлися 930 гравців (1 551 входів)! Гарантований призовий фонд вдалося перевищити у півтора рази, і в підсумку спортсмени розіграли 470 160 гривень! Чемпіоном турніру-рекордсмена став гравець beoz. За один вечір він заробив 40 870 гривень (+17 076 КО).

Найбільший куш вікенду дістався frutosex, який здобув чемпіонський кубок суботнього мільйонника Rose PKO та поповнив банкрол на 91 575 гривень (+42 375 грн КО).

Добре проявили себе на старті серії і стрімери PokerMatch, які не один раз відмітилися в зоні виплат та оформили кілька крутих фіналок! Степан Solianyk, Влад Betman95 і Влад Sidkaaaa були за крок від перемоги, тому їхня колекція трофеїв може поповнитись уже незабаром.

Цього тижня гравці зможуть показати свій скіл у 21 івенті з загальною гарантією майже 5 000 000 гривень, з яких 1 000 000 гривень гарантовано дістанеться призерам суботнього [Sunny PONT #37] Gladiolus PKO. Як завжди, у будь-який турнір можна відібратися через сателіти.

Акція "Sunny PONT Турніроманія" із призовим фондом 250 000 гривень теж набирає обертів! Нагадаємо, в ній гравці отримують очки за кожного вибитого супротивника в будь-якому турнірі серії. Цієї миті перше місце утримує pavel1100, але переслідувачі не відпускають лідера далеко. В десятці найкращих на цей момент — знайомі ніки titamir, betman95, sidkaaaa, nektovladson та інші, тому боротьба за призові акції буде справді запеклою!

Імена усіх переможців турнірів Sunny Pont, що вже відбулися, а також розклад майбутніх змагань шукайте на офіційному сайті PokerMatch.