12 марта в крупнейшем украинском руме PokerMatch стартовала масштабная турнирная серия Sunny PONT с общей гарантией 20 000 000 гривен.

Событие сразу привлекло внимание любителей и профессионалов. Спортсмены сделали 7 104 входов в первые ивенты серии, а участники турниров разделили 3 442 085 гривен призовых! До зоны выплат добрались 925 счастливчиков, 13 из которых заработали памятные медали и именные чемпионские кубки.

Самым массовым турниром первого уикенда стал пятничный Tulip PKO. В борьбе за букет из тюльпанов сошлись 930 игроков (1 551 входов)! Гарантированный призовой фонд удалось превысить в полтора раза и в итоге спортсмены разыграли 470 160 гривен! Чемпионом турнира-рекордсмена стал игрок beoz. За один вечер он заработал 40 870 гривен (+17 076 КО).

Самый большой куш уикенда достался frutosex, который получил чемпионский кубок субботнего миллионника Rose PKO и пополнил банкролл на 91 575 гривен (+42 375 грн КО).

Хорошо проявили себя на старте серии и стримеры PokerMatch, которые не один раз отметились в зоне выплат и оформили несколько крутых финалок! Степан Solianyk, Влад Betman95 и Влад Sidkaaaa были в шаге от победы, поэтому их коллекция трофеев может пополниться уже в скором времени.

На этой неделе игроки смогут показать скилл в 21 ивенте с общей гарантией почти 5 000 000 гривен, из которых 1 000 000 гривен гарантированно достанется призерам субботнего [Sunny PONT #37] Gladiolus PKO. Как и всегда, в любой турнир можно отобраться через сателлиты.

Акция "Sunny PONT Турниромания" с призовым фондом 250 000 гривен тоже набирает обороты! Напомним, в ней игроки получают очки за каждого выбитого противника в любом турнире серии. В этот момент первое место удерживает pavel1100, но преследователи не отпускают лидера далеко. В десятке лучших на этот момент — знакомые ники titamir, betman95, sidkaaaa, nektovladson и другие, поэтому борьба за призовые акции будет действительно жаркой!

Имена всех победителей уже состоявшихся турниров Sunny Pont, а также расписание предстоящих соревнований ищите на официальном сайте PokerMatch.