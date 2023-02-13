З 4 по 11 лютого уругвайський курорт Пунта-дель-Есте приймав покеристів у межах фестивалю Enjoy Poker Tour. У розкладі серії були турніри з бай-інами від 220 до 3 300 доларів.

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Серед учасників турніру було багато зірок із Південної Америки. Головна подія зібрала 408 входів. Змагався у Main Event всесвітньовідомий 35-річний футболіст Серхіо Агуеро.

Аргентинець не так давно завершив кар'єру. Кун залишив яскравий слід в історії футболу, був багаторазовим чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. Виявилось, що Агуеро має ще й непоганий рівень покерної підготовки.

Колишній нападник дуже впевнено йшов у турнірі, зупинившись незадовго до передфінальної стадії. Аргентинець посів 24 місце, вигравши 3 295 доларів. У Головній події також зіграли чемпіон Main Event WSOP-2020 Даміан Салас, зірка Storage Wars Рене Нежода та відомий покер-про Джонатан Ван Фліт.