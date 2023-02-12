Довгий час Джейсон Мерсьє вважався одним із найуспішніших турнірних гравців у покер. Менш як за 10 років тільки у живих турнірах він сколотив статки у розмірі 20 000 000 доларів.

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Однак останніми роками популярний покерист зрідка відвідує покерні події. У 2016 році він одружився, і тепер з Наташею Барбур виховує чотирьох дітей. Востаннє Мерсьє вигравав хоч якийсь покерний турнір у серпні 2019 року.

Тепер Джейсон Мерсьє знову нагадав про себе. На серії PokerGO Tour зі змішаних ігор 36-річний покерист виграв найбільший турнір фестивалю 10-Game Championship. Перемога принесла щасливому батьку 367 500 доларів.

У дводенному турнірі взяли участь 57 гравців, які змагалися за 1 425 000 доларів призового фонду. До зони ITM проходили 9 покеристів. Джейсон Мерсьє та Ден Зак, опинившись у хедз-апі, вирішили укласти угоду. Після догравання титул дістався іменитому покеристу.

Попри те, що останнім часом Мерсьє приділяє покеру мало уваги, він, як і раніше, виглядає в офлайні дуже переконливо. Протягом минулого року Джейсон оформив 2 пристойних ITM – 141 865 та 260 815 доларів.