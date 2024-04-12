Український "фінансовий геній" непогано заробив під час етапу EAPT на Мальті

Покеристи з України продовжують демонструвати хороші результати на престижних серіях по усьому світу. Цього разу без успіхів наших земляків не минув етап EAPT на Мальті.

Головна подія мальтійського етапу Eurasian Poker Tour з бай-іном 560 євро зібрала 660 входів, що сформувало солідний призовий фонд у понад 300 тисяч євро.

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Після кількох днів боротьби визначилися 9 фіналістів, серед яких знайшлося місце і українцеві Сергію Аларікі. Втім, зачепитися бодай за подіум нашому земляку не вдалося. Сергій вилетів на сьомій сходинці у дуже яскравій роздачі. На префлопі українець пішов ол-ін з А-К та отримав кол від італійця Лоренцо Ді Блазі, який показав пару дам. Мало того, що борд не підсилив Сергія, там з’явилося ще дві дами, подарувавши Лоренцо каре. За своє сьоме місце Аларікі отримав понад 7 тисяч євро призових. А Ді Блазі, зрештою, став чемпіоном, отримавши аж 50 тисяч.

Що відомо про Сергія Аларікі У 2014 році Сергій Аларікі, який навчався в 11 класі, здобув титул "Фінансовий геній України", тріумфувавши на Всеукраїнській олімпіаді з економіки та фінансів. Тоді Сергій отримав приз у 50 тисяч гривень.

Результати фінального столу Main Event EAPT

Лоренцо Ді Блазі (Італія) – 50 225 євро Ашраф Хадер (Німеччина) – 33 200 Фабіо Пелусо (Італія) – 23 000 Марко Ваніні (Італія) – 16 000 Тйаго Серазіна (Португалія) – 11 600 Теодорос Ампелітіокос (Греція) – 9 600 Сергій Аларікі (Україна) – 7 675 Пантелеймон Микалакеліс (Греція) – 6 175 Ея Сайдоф (Ізраїль) – 5 000

Новий успіх української королеви покеру

Зіркова українська покеристка Оль Єрмольчева посіла четверте місце на турнірі у Лас-Вегасі. За свій успіх Ольга отримала 12 тисяч доларів.