Украинский "финансовый гений" неплохо заработал во время этапа EAPT на Мальте
Источник:"Покерный вестник"
Покеристы из Украины продолжают демонстрировать хорошие результаты на престижных сериях по всему миру. На этот раз без успехов наших земляков не обошелся этап EAPT на Мальте.
Главное событие мальтийского этапа Eurasian Poker Tour с бай-ином 560 евро собрало 660 входов, что сформировало солидный призовой фонд в более чем 300 тысяч евро.
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После нескольких дней борьбы определились 9 финалистов, среди которых нашлось место и украинцу Сергею Аларики. Впрочем, зацепиться хотя бы за подиум нашему земляку не удалось. Сергей вылетел на седьмой строчке в очень яркой раздаче. На префлопе украинец пошел ол-ин с А-К и получил колл от итальянца Лоренцо Ди Блази, который показал пару дам. Мало того, что борд не усилил Сергея, там появилось еще две дамы, подарив Лоренцо каре. За свое седьмое место Аларики получил более 7 тысяч евро призовых. А Ди Блази, в конце концов, стал чемпионом, получив аж 50 тысяч.
Что известно о Сергее АларикиВ 2014 году Сергей Аларики, который учился в 11 классе, получил титул "Финансовый гений Украины", победив на Всеукраинской олимпиаде по экономике и финансам. Тогда Сергей получил приз в 50 тысяч гривен.
Результаты финального стола Main Event EAPT
- Лоренцо Ди Блази (Италия) – 50 225 евро
- Ашраф Хадер (Германия) – 33 200
- Фабио Пелусо (Италия) – 23 000
- Марко Ванини (Италия) – 16 000
- Тйаго Серазина (Португалия) – 11 600
- Теодорос Ампелитиокос (Греция) – 9 600
- Сергей Аларики (Украина) – 7 675
- Пантелеймон Микалакелис (Греция) – 6 175
- Эя Сайдоф (Израиль) – 5 000
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