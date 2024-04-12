Украинский "финансовый гений" неплохо заработал во время этапа EAPT на Мальте

Покеристы из Украины продолжают демонстрировать хорошие результаты на престижных сериях по всему миру. На этот раз без успехов наших земляков не обошелся этап EAPT на Мальте.

Главное событие мальтийского этапа Eurasian Poker Tour с бай-ином 560 евро собрало 660 входов, что сформировало солидный призовой фонд в более чем 300 тысяч евро.

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После нескольких дней борьбы определились 9 финалистов, среди которых нашлось место и украинцу Сергею Аларики. Впрочем, зацепиться хотя бы за подиум нашему земляку не удалось. Сергей вылетел на седьмой строчке в очень яркой раздаче. На префлопе украинец пошел ол-ин с А-К и получил колл от итальянца Лоренцо Ди Блази, который показал пару дам. Мало того, что борд не усилил Сергея, там появилось еще две дамы, подарив Лоренцо каре. За свое седьмое место Аларики получил более 7 тысяч евро призовых. А Ди Блази, в конце концов, стал чемпионом, получив аж 50 тысяч.

Что известно о Сергее Аларики В 2014 году Сергей Аларики, который учился в 11 классе, получил титул "Финансовый гений Украины", победив на Всеукраинской олимпиаде по экономике и финансам. Тогда Сергей получил приз в 50 тысяч гривен.

Результаты финального стола Main Event EAPT

Лоренцо Ди Блази (Италия) – 50 225 евро Ашраф Хадер (Германия) – 33 200 Фабио Пелусо (Италия) – 23 000 Марко Ванини (Италия) – 16 000 Тйаго Серазина (Португалия) – 11 600 Теодорос Ампелитиокос (Греция) – 9 600 Сергей Аларики (Украина) – 7 675 Пантелеймон Микалакелис (Греция) – 6 175 Эя Сайдоф (Израиль) – 5 000

Новый успех украинской королевы покера

Звездная украинская покеристка Оль Ермольчева заняла четвертое место на турнире в Лас-Вегасе. За свой успех Ольга получила 12 тысяч долларов.