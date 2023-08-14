У Середземному морі згоріла дотла розкішна яхта професійного гравця у покер – відео

В акваторії Середземного моря сталася пожежа. Дотла згоріла яхта Irmao, що належить іспанському покеристу Дієго Гонсалесу. У момент займання на судні перебувало 17 людей.

Самого покериста у момент пожежі на яхті не було. Дієго часто здавав судно в оренду. Ціна у літній період досягала 45 000 фунтів стерлінгів. Гонсалес відомий передусім своїми досягненнями за покерним столом: у живих турнірах він виграв понад 500 000 доларів.

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Ця яхта була збудована у 1995 році. Вона розрахована на комфортне розміщення 20 осіб та оснащена окремою каютою для занять водними видами спорту. Судно базувалося на південно-східному узбережжі Іспанії коло острова Ібіца.

Займання яхти сталося біля острова Форментера. Причина пожежі поки що не встановлена. Усі 17 пасажирів і членів екіпажу живі та відбулися лише незначними травмами та легким переляком.

Яхта професійного покериста згоріла дотла: дивіться відео

Дієго Гонсалес став відомим у світі покеру, коли вийшов на фінальний стіл Головної події EPT у Празі. Тоді іспанець виграв 256 000 доларів. Також у його послужному списку є призові місця у браслетних онлайн-івентах серії WSOP. У покерній тусовці Гонсалес мав прізвисько "Лев". Воно прижилося після того самого турніру EPT, на якому іспанець грав в образі короля звірів.