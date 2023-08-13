У себе на батьківщині Мирослав Кліс – відомий гравець. Влітку він вирушив до Греції, де потрапив у призи турніру Main Event Summer Festival. Польський покерист отримав виплату 978 євро.

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Здається, нічого особливо, але Греція стала 49 країною у його списку, де Кліс виграв призові. Тепер він очолює рейтинг головних покерних "мисливців" за країнами. Заради такого рекорду Мирославу доводиться багато подорожувати. Довгий час у нього залишалося 47 країн і він настирливо прагнув оформити ITM у тій країні, де раніше не грав.

Влітку Мирослав відвідував Португалію та Грецію, однак повернувся ні з чим. Потім вирушив до В'єтнаму, де вдалося оформити ITM. Повертаючись, поляк вирішив знову навідатися до Греції. З другої спроби він потрапив у призи.

За 15 років своєї кар'єри Мирослав Кліс вигравав гроші у 49 різних країнах світу. Польський покерист відвідував серії по всьому світу – від США до Австралії. Є у його списку й успішний вояж до України, де він оформив ITM на турнірі в Одесі. За даними сайту Hendonmob, Кліс має понад 298 000 доларів призових у живих подіях.

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